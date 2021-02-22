بملابس البيت.. دينا تكشف آخر تطورات حالتها الصحية وتنشر صورة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأنت الفنانة الاستعراضية دينا جمهورها على صحتها بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

نشرت دينا صورة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل بما إني لسه في فترة نقاهة في البيت، أنا بحاول أخد شوية شمس علشان فيتامين د".

أعلنت الراقصة دينا، تعافيها من فيروس كورونا، أمس، بعد أسبوعين من الإصابة .

وكتبت"دينا" عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا.. الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصلش أي مضاعفات".

يذكر أن دينا تشارك في مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، وأيتن عامر، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، حجاج عبدالعظيم، وألفت عمر، وحسني شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي.