طرح "حَسَبْ" في شهر مايو المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح المخرج إيهاب مصطفى الملصق الدعائي الأول، لفيلمه "حَسَبْ"، الذي ينتمي لأفلام التشويق.

ويناقش الفيلم فكرة كيف يرى كل منا الآخر، وكيف يرى الأشياء من وجهة نظره، وهل لو وضع الشخص نفسه مكان الآخر ستختلف الأمور أو لو قام بتحييد نفسه، وهل ما نراه هو الحقيقة فعلا؟

الفيلم بطولة جماعية لـ11 ممثل وممثلة، وسيتم طرح الفيلم بمنصات الأفلام الالكترونية نهاية شهر مايو.

"حَسَبْ" فكرة هيثم نور، بطولة رشا saba - سارة خزبك - نورهان عماد - نيفين إبراهيم - لميا خطاب - جيهان سليم - أحمد بيكر - محمود عسكر - ريبال ماهر - محمد إبراهيم.