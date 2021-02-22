فيديو| سعد الصغير يبيع "اللب" في "مقلة" شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيديو يظهر خلاله الفنان سعد الصغير.

سعد تواجد في مقلة تحمل اسم شعبان عبدالرحيم، قائلًا "مقلة الغالي الله يرحمه اللي له فضل على سعد الصغير عم شعبان عبدالرحيم، النهاردة يا جماعة عارفين إن مع كورونا مفيش شعل، كلمت عم وحيد قلتله مفيش شغل قالي تعالى اقف في المقلة، الصلاة على النبي اللب السوري ببلاش تاخد باتنين جنيه لب سوري".

وعلق عدوية على الفيديو "اخويا وحبيبي وعمي النجم سعد الصغير في المقلة بتاعتنا، شعبولا واحد بس".

جدير بالذكر أن أسرة شعبان عبدالرحيم احتفلت قبل ساعات بزفاف حفيدته، ابنة عصام، وشارك في إحياء الحفل مغني المهرجانات حمو بيكا.