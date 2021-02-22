فيديو| رغم منعه من الغناء.. حمو بيكا يغني بفرح حفيدة شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفل عصام شعبان عبدالرحيم مساء أمس الأحد بزفاف ابنته "ندى"، وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة الرماية، مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا بالغناء، على الرغم من قرارات النقابة بمنعه من الغناء.

بيكا شارك بالغناء والرقص مع عدوية شعبان عبدالرحيم "عم العروس"، ووالدها الفنان عصام شعبان عبدالرحيم.

وقدم عدوية شعبان عبدالرحيم بمشاركة بيكا، مهرجان بعنوان "وداع يا دنيا وداع"، وعدد من أشهر أغاني المهرجانات.

وكان علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، قد أكد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن موقف بيكا من الغناء مازال غير قانوني، وقال: "حمو بيكا يضع نفسه من جديد في مواجهة قانونية مع النقابة، إذ عاد إلى الغناء بالمخالفة للقانون".