شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر تعيش حالة نشاط فنى بعد إحياء عدة حفلات فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش المطربة جواهر نشاطا فنيا خلال الفترة الماضية، حيث أحيت أكثر من حفل غنائى في أسوان وقدمت من خلاله عددا من الأغانى المعروفة خلال مشوارها الفنى من أشهرها "على الكورنيش" و"والله بحبك موت ياحماده" وغيرها، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الحفلات خارج مصر بعد نجاحها مؤخرا في إحياء حفلات في أمريكا ودبى وفرنسا.





وانتهت المطربة جواهر مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "كلنا مع بعض"، كلمات عبد المنعم طه، وألحان مصطفى غنيم، توزيع أسامة كمال .

من ناحية أخرى شاركت المطربة جواهر في عدد من الحفلات في بعض الدول العربية والأوروبية منها أمريكا وفرنسا ودبي والسودان، كما عرض لها عدد من الكليبات منها أغنية تحمل اسم "الساعة 6" وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سيد الشاعر، وألحان حمدى صديق، وتولى إخراج الكليب محمد أنيس وتم تصويره بأحد فنادق الإسكندرية، وكذلك فيديو كليب بعنوان "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد أحمد وألحان سيد الأسوانى، وتوزيع تامر صقر.





وحققت أغنية "والله بحبك موت يا حمادة" نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً فى فترة التسعينيات عندما تغنت بها جواهر ومن بعدها أصبحت "جواهر" واحدة من أهم نجوم التسعينيات وقدمت العديد من الأغاني الناجحة لعل أشهرها "على الكورنيش" و"تليفونك" وغيرها ورغم النجاح الذي حققته المطربة جواهر فإنها اختفت سنوات طويلة عن الساحة الغنائية وكذلك عن الإعلام حتى عادت مؤخراً للظهور في أكثر من مناسبة منها برنامج تلفزيوني وحفل شاركت فيه مع عدد من نجوم التسعينات وقدمت عدد من الحفلات الناجحة فى الفترة الاخيرة .





وجواهر مغنية سودانية بدأت مشوارها الفنى بسن صغيرة وهي بالابتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية وانتقلت عام 1995 لمصر.