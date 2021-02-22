شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للراقصة دينا بعد تعافيها من كورونا.. وتعلق: وحشتوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الراقصة دينا، عن أحدث صورة لها من داخل منزلها بعد شفائها من فيروس كورونا، وظهرت دينا فى صورة من داخل العزل المنزلى خلال فترة النقاهة وهى تستمتع بأشعة الشمس، وقالت فى تعليقها على الصورة التى نشرتها على "إنستجرام"، "صباح الفل بما أني لسه في فترة نقاهة في البيت أنا بحاول أخد شوية شمس علشان ڤيتامين (D).. بعد شوية هعمل لايف عشان وحشتوني".



الفنانة دينا

وكانت الفنانة دينا، أجرت، أمس، تحليل فيروس كورونا بعد إعلان إصابتها به منذ 12 يوما تقريبا، وجاءت النتيجة سلبية، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الحمد لله نتيجة المسحة والتحليل جاءت سلبية ومعنديش أي أعراض، موجهة الشكر لكل جمهورها ومتابعيها على دعائهم ودعمهم لها.

كما أكدت الفنانة والراقصة دينا في تصريح سابق لـ ”الخليج 365” إصابتها بفيروس كورونا، بعدما خضعت لمسحة وتبينت إيجابيتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بارتفاع فى درجة حرارتها وتكسير في الجسم وإرهاق، مما دفعها لعمل تحاليل لتأكيد من إصابتها، لتثبت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا.



تدوينه دينا على إنستجرام

من ناحية أخرى، تشارك دينا فى بطولة حلقات مسلسل "سكن البنات" من بطولة وفاء عامر والمعروض حالياً على احدى القنوات الفضائية، وتجسد دينا ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.