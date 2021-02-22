شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستعين بفيديو لليوم السابع ويكشف آخر ما قاله جميل راتب عنه قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الفنان الكبير محمد صبحى، بفيديو لـ"الخليج 365"، منذ نحو 6 أعوام، ظهر فيه الفنان الراحل جميل راتب، وهو يشيد بصبحى ويمازحه قائلاً: "أنا ربيتك كويس يا واد يا ونيس"، وذلك في إشارة منه إلى العمل مع صبحى فى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه الثمانية.

وقال الفنان الراحل فى فيديو الخليج 365، عن دور صبحى في المسلسل: "أنا ربيتك كويس يا واد يا ونيس وخليتك راجل، واكتشفت في اليوميات بتاعتك أنك لديك إنسانية كبيرة جدًا، واهتميت بمشاعر المصريين ومشاكلهم الاجتماعية والسياسية".

وأضاف راتب: "إنسانيتك يا ونيس خلت محمد صبحى يهتم بالعشوائيات ويناضل عشان يحل المشكلة الفظيعة دى، إذا كان لقبى بين الناس أبو الفضل فأنت تستحق لقب "أبو الفقراء".





الفنان الراحل جميل راتب عمل مع كبار النجوم أبرزهما الزعيم عادل إمام والجوكر محمد صبحى، وكان لتجربة كل منهما أثرا فى نفس جميل راتب، وحينما سألته راغدة شلهوب فى مقابلة ببرنامجها "فحص شامل" عن الفرق بين العمل مع محمد صبحى وعادل إمام قال جميل راتب: "فرق كبير جدًا عادل إمام يرى نفسه هو الزعيم فلا يقترب أحد منه أثناء التصوير، أما محمد صبحى فالأمر معه مختلف فهناك تفاهم بينه وبين الممثلن ونشعر أننا كالعائلة، أما مع عادل إمام الواحد بيخاف"، مشيرًا إلى أن التعامل مع محمد صبحى أكثر راحة عن التعامل مع عادل إمام.

وحينما خيرته راغدة شلهوب بين عمل لمحمد صبحى وآخر لعادل إمام أيهما يختار، أجاب بأنه يختار العمل الذى يحتوى على مضمون وجدية وإن تساوى النصين فى أهمية المحتوى سأختار العمل مع محمد صبحى، قائلاً: "مقدرش يعرض عليا عمل وأرفضه لأن العلاقة بينا علاقة صداقة".



