شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يمر بوقت صعب وكيم كانت دائمًا فتاة أحلامه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل تفاصيل طلاق نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان وزوجها مغنى الراب الشهير كانى ويست وسائل العلام من شتى أنحاء العالم، فبعد ساعات من الإعلان أن كيم كاردشيان تقدمت رسميًا لطلب الطلاق من ويست تحدث عدد من المقربين عن بعض الكواليس الخاصة بالنجمين.

أخبرت مصادر مقربة من النجمين موقع "Us Weekly" أنه على الرغم من أن كانى ويست البالغ من العمر (43 عام) يعلم أن هذه الخطوة قادمة إلا أن حقيقة الموقف كان صعب جدًا بالنسبة له لأن كيم كانت دائمًا "فتاة أحلامه" حتى قبل أن يلتقيا سويًا.

وأكد المصدر أن كانى ويست كان يحاول إبقاء نفسه مشغولاً طوال الفترة الماضية وذلك كنوع من الإلهاء.

يذكر أن كيم كاردشيان تقدمت بطلب رسمى للطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج وإنجاب 4 أطفال ، وهو الخبر الذى تصدر عددا من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "tmz ".

وتطلب كيم كاردشيان حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفال الزوجين الأربعة ، بينما تقول مصادر ذات معرفة مباشرة أن كانى ويست على ما يرام مع ترتيب الحضانة المشتركة ، وقد أخبرنا أن كيم وكانى ملتزمان بمشاركة الأبوة والأمومة معا.

وأكد بعض المصادر أن الزوجين بالفعل قطعوا شوط طويل فى التوصل إلى اتفاق تسوية خاص بالممتلكات.