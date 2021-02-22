منة فضالي تنشر صورًا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ظهرت منة فضالي في الصور بشكل أنيق، ونالت إعجاب متابعيها.

شاركت منة فضالي في مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

كما شاركت رمضان الماضي في مسلسل "حب عمري"، بطولة الفنان هيم شاكر، كان لها ظهور خاص في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة الفنان محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.