خالد سرحان شقيق حمادة هلال في "المداح" و"اللي مالوش كبير" يجمعه بخالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان خالد سرحان في رمضان المُقبل، بمسلسلين هما: "المداح" مع الفنان حمادة هلال، و"اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ويجسد سرحان في "المداح" شخصية حسن ابن الشيخ سلام، وهو شقيق صابر، الشخصية التي يؤديها حمادة هلال، وبدأ في تصوير أولى مشاهده في العمل.

وتابع في بيان صحفي، أن فريق العمل وضع جدول زمني، وحرصوا على زيادة معدل أيام التصوير، لتسليم أكبر عدد ممكن من الحلقات للجهة المنتجة لضمان اللحاق بالسباق الرمضاني.

وأوضح سرحان، أن أحداث مسلسل "المداح"، تدور حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

"المداح" يتضمن نخبة من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبد لعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وفى سياق مختلف، استأنف خالد سرحان مؤخرًا تصوير مشاهده، داخل أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، ويلعب خلاله شخصية رفعت الدهبي، وتجمعه أغلب مشاهده بالفنان خالد الصاوي والفنان أحمد العوضي.

"اللي مالوش كبير" تدور أحداثه حول غزل والتي تقدمها ياسمين عبدالعزيز، التي تتزوج من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها.

"اللي مالوش كبير" يتضمن نخبة من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.