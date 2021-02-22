راغب علامة ضيف أولى حلقات برنامج "كاربول كاريوكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستضيف الإعلامي وسام بريدي في برنامجه "كاربول كاريوكي"، في أولى حلقاته، السوبر ستار راغب علامة، يوم الثلاثاء المقبل.

كتب راغب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حلقة جميلة وأخبار لم تسمعوا بها من قبل، اعترفت بها للإعلامي المميز وسام بريدي، في برنامج كاربول كاريوكي، الثلاثاء على شاشة تلفزيون دبي".

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.