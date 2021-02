كيم كارداشيان توثق كواليس طلاقها من كاني ويست لعرضها على التلفزيون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ 51 دقيقة

قررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان توثيق كواليس طلاقها من مغني الراب، كاني ويست على شاشة التلفزيون.

وتقدمت كيم البالغة من العمر 40 عاما، بطلب للطلاق بعد 7 سنوات من الزواج. ووثقت كيم مشاكل الزوجية على الكاميرا في الأشهر القليلة الماضية خلال الموسم الأخير من مسلسل العائلة The Keeping Up With The Kardashians.

وبعد توقيع العائلة لصفقات مربحة مع قناتي ”هولو“ و ”ستار“ لعرض برنامج تلفزيوني من المقرر أن يبدأ في 2021، أوضحت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن البرنامج سيسلط الضوء -أيضا- على الانفصال والمشكلات بينهما.

وكان تمت الإشارة سابقا إلى أن كيم حزينة بسبب قرارها لكنها تشعر بالارتياح، وأكد مصدر مقرب منها أنها تشعر بالثقة في قرارها، لأنها تعرف ما هو الأفضل لها ولأسرتها.

ولفتت نجمة تلفزيون الواقع إلى أن مخاوفها الأساسية كانت تتمثل في رفاهية أطفالها الأربعة وهم: نورث، وسانت، وشيكاغو، وسالم، إذ كانت قلقة بشأن خصوصيتها وأطفالها.

وأضافت أن ابنتها الكبرى نورث تعي وتفهم ما يحدث، وأن أطفالهما رأوهما في الغالب منفصلين، لذا لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لهم.

وأكدت كيم لأطفالها أنها تحب والدهم لكنهما بحاجة إلى الانفصال؛ لذا اتخذت قرارها بالمضي قدما بشكل قانوني دون الانتظار.

وتردد أن الزوجين منفصلان منذ أشهر بالفعل، وأشارت التقارير إلى أن نقطة التحول في علاقتهما حدثت في 2018 عندما قال في مقابلة مع موقع TMZ إن العبودية كانت اختيارا .

وتسببت هذه التصريحات في ذعر كيم، ووصلت العلاقة إلى الانهيار الكامل خلال حملته الرئاسية، عندما تحدث عن تفاصيل حياتهما الشخصية في تجمع انتخابي، وانتقد كيم ووالدتها على ”تويتر“.