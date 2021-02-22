شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لأغنيته المقبلة versace بغناء مقطع منها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم محمد رمضان إلى أحدث أغانيه الذى من المفترض أن يطرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث ظهر أثناء تواجده فى الطائرة، وهو يغنى مقطع منها، ويرقص عليها.



رمضان فى صورة من ترويجه لأغنيته المقبلة

وعلق محمد رمضان على الفيديو الذى نشره ليشوق جمهوره أكثر للأغنية، حيث كتب: "versace قريباً إن شاء الله"، وذلك دون تحديد موعد طرحها.



محمد رمضان خلال صورة أخرى

كان الفنان محمد رمضان، ظهر فى آخر صورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان القادم 2021، وهو نائمًا على ظهر تمساح، وذلك خلال الصورة التى كشف عنها عبر منصاته على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.

كما أطلقت شركة سينرجى التريلر الأول للمسلسل، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مرتديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.