شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا يستعد لتدريباته بفنجان قهوة أثناء تصوير The Suicide Squad بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور لنجم المصارعة الحرة السابق وبطل أفلام هوليود حالياً جون سينا، أثناء نزوله من سيارته فى كندا، قبل توجهه إلى الجيم من أجل التدريب، حيث ظهر وهو يحمل حقيبته الخاصة، بالإضافة إلى حرصه على تناول القهوة مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقريره، حيث أكد أن جون سينا يتواجد حالياً داخل كندا من أجل استكمال تصوير دوره بفيلم The Suicide Squad.



جون سينا

ويتواجد المصارع الشهير فى كندا لتصوير مشاهده وبالتحديد في فانكوفر، وهو موقع شهير لمشروعات الأفلام والتلفزيون.

وأعلن المخرج جيمس جان، فى وقت سابق عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالونى، إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad، بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى.



جون سينا فى صورة جديدة له

وكشف جيمس جان، عن تلك المفاجأة في منشورجديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن عن انضمام أسطورة الملاكمة وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد، حيث نشرصورة تجمعهما، وكتب: "أحب دائماً العمل مع صديقي سيلفستر ستالونى، وعملنا اليوم على فيلم The Suicide Squad

ومن المقرر إطلاق فيلم The Suicide Squad للمخرج Gunn في 6 أغسطس 2021 وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.