محمد هنيدي يعلق على صورته بـ"الفانلة": كنت في فسحة في القناطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان محمد هنيدي ذكريات صورته في مرحلة الطفولة، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها بـ"الفانلة".

وخلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على قناة ON، قال "الصورة دي كانت في الفسحة الاساسية في العيد، في حديقة الحيوان، القناطر الخيرية، كنت لابس بس لما بتروح القناطر بتفرفش، العيال بتقع هدومها".

أضاف: "كنت لابس بدلة الظابط، بس لما روحت العيال قالولي فرفش، ثم قام شخص ماهر بتركيب البدلة الصفراء، التي ظهر بها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، على الصورة.

وعرض البرنامج صورة أخرى من فترة مسرح الجامعة وكلية الحقوق، يظهر فيها مع الفنان الراحل خالد صالح، وزميل آخر له كان مطربا.

يذكر أن محمد هنيدي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "النمس والإنس" من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، ويشاركه في البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، محمد جمعة وشريف دسوقي.