مع استعداده لطرحه.. "الخليج 365" يكشف سر اسم عطر عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان عمرو دياب للاحتفال اليوم الأثنين 22 فبراير، بطرح العطر الذي يحمل اسمه، وذلك بعد ساعات من كشفه عن الاسم الذي اختاره له، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

عمر الذي نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له بظهره، وهو داخل حوض السباحة، حرص على كشف التاتو المرسوم خلف العنق، وكتب عليه تاريخ 1934، وعلق وكتب باللغة الإنجليزية "AmrDiab Eau de Parfum 34, Stay tuned -عمرو دياب عطر 34.إنتظروا".

والمفارقة هنا أن رقم "34" الذي اختاره الفنان عمرو دياب، والمرسوم خلف عنقه، هو تاريخ ميلاد والديه، إذ ولدا عام 1934، وقام الهضبة برسمه منذ 3 سنوات.

وكان فنان رسم التاتو محمد عبدالستار قد كشف في تصريح لـ"الخليج 365"، عن ما وراء هذا التاريخ والتاتو الموجود خلف عنق الهضبة، وقال "أثناء أستعداد الهضبة للتصوير مع المصور كريم نور، نفذنا التاتو الموجود أعلى الرقبة من الخلف، والذي يحمل تاريخا عزيزا عليه ،وهو عام ميلاد والديه 1934، مع غصن الزيتون رمزا للسلام، وقمت أيضا بتصميم اسم الألبوم "كل حياتي"، بعدما طلب أن أكتبها مع اسمه بشكل مختلف، وبعد محاولات استمرت ست ساعات، لتجربة أكثر من شكل، نفذنا التاتو في حوالي الساعة، وكان عمرو حريص أنه يشاهد أشكال التاتو المرسومة للآخرين، للتأكد من أنها تختلف تماما عن التاتو الخاص به".

عمرو كان قد أثار الجدل، بعد ظهوره وهو يحمل الإعلامية إنجي كيوان على ظهره في كواليس تصوير الإعلان.

ويعود عمرو في كليب الإعلان للتعاون مع المخرج طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي،

عمرو كان قد أعلن عن طرح العطر رسميا يوم 22 فبراير، وذلك في المنتجع اليوناني الذي تم افتتاحه في دبي، ويحمل اسم جزيرة "ميكونوس" التي أحيا بها العديد من الحفلات، وصور أيضا بها أغانيه.