نبيلة عبيد توجه رسالة لأنغام: "أحب الناس إلى قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة للمطربة أنغام، بعدما تلقت الأخيرة مكالمة هاتفية منها.

أعادت نبيلة عبيد نشر تغريدة لأنغام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة "أنغام الجميلة، أحب الناس إلى قلبي، وأرى فيها دائمًا البراءة، ده غير أغانيها الحلوة وصوتها الممتع، حاجة مختلفة، بحب دايمًا اسمعها، وحشتوني يا حلوين".

وكانت الفنانة أنغام كشفت عن مكالمة تلقتها من الفنانة نبيلة عبيد، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي مكالمة دافية وجميلة زي قلبها، وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبلة نجمة مصر الأولى، بحبك".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.