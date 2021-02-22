فيديو| محمد هنيدي: "حسيت إني فشلت وأنا بمثل بالفصحى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان محمد هنيدي إنه شعر بالفشل بسبب رد فعل الجمهور على أدائه في أحد أدواره على المسرح عندما كان يتحدث الفصحى.

أضاف هنيدي خلال لقائه في برنامج "سهرانين": "أول مرة أختاروني في مسرحية "العادلون" لألبير كامي، أدوني دور اللغة العربية، وحفظته وطلعت على المسرح، كل الناس تتكلم عادي إلا أنا أجي أتكلم لغة عربية فصحى الناس تضحك، حسيت إني فشلت".

يذكر أن محمد هنيدي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "النمس والإنس" من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، ويشاركه في البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، محمد جمعة وشريف دسوقي.