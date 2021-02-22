فيديو| منال الصيفي: "نور كانت بتطلب مني أشيل لها مشاهد من جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نور عن أنها طلبت من المخرجة منال الصيفي إعفاءها من تجسيد شخصية "صفية" في مسلسل "جمال الحريم"، والاكتفاء بشخصية "نور" ولكن المخرجة رفضت.

وقالت نور، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc": "قولت للاستاذة منال الصيفي ممكن ما أعملش دور صفية، قالتلي لا، قولتلها أنا عايزة أتنفس، لأن كان في شغل كتير".

أضافت "دور صفية مميز جدا وهو في حتة مختلفة، طريقة الدراما في الدور كانت مكتوبة حلو".

تابعت منال الصيفي: "أنا كنت قاعدة وبصيت في وش نور وفكرت أنها هي اللي تعمل دور صفية، كانت بتطلب مني إني أشيل لها مشاهد من المسلسل بسبب أنها تعبانة وعايزة تنام".

مسلسل "جمال الحريم" من بطولة نور، خالد سليم، ودينا فؤاد، وصلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.