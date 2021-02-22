فيديو| فريدة الجريدي من داخل المستشفى: "مش كورونا يا جدعان.. ادعولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة فريدة الجريدي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بأكثر من فيديو، كشفت من خلاله عن مرورها بأزمة صحية.

فريدة صورت الفيديو داخل غرفتها بالمستشفى، بعد خضوعها لتدخل جراحي، وقالت خلاله "أنا داخل مستشفى ودي كانيولا، مش كورونا يا جدعان أنا عاملة جراحة كل واحد يقفش في صحته"، وطلبت منهم الدعاء لها.

وكتبت في تعليقها على الفيديو الثاني "الحمد لله بشكر كل أصحابي اللي واقفين في ضهري ربنا يديم عليا جدعنتكم".

جدير بالذكر أن فريدة الجريدي ممثلة لها عدة مشاركات تليفزيونية وسينمائية، بينها "ظل الرئيس"، "ساحرة الجنوب" بجزأيه، "فض اشتباك"، "المنتقم"، و"صرخة نملة".