نبيلة عبيد تردّ على متابع هاجمها بسبب فيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، مقطع فيديو لأحد استعراضات سامية جمال السينمائية، لتستعيد به ذكرى رحيلها، حيث كتبت: “سامية الجمال لروحها التحية والسلام، الفنانة الراقية… الشاشة لم تجمعنا في عمل فني ولكن الحياة جمعت بيننا بصداقة من أجمل ما يكون”.

وأضافت: “التابلوه الراقص من فيلم “زنوبة” ألحان منير مراد وإخراج حسن الصيفي، وأقولكم على سر، هذا المشهد من كتر إعجابي به كنت أقف أمام المراية وأحاول تقليد رقصتها بالسقفة التي كانت تؤديها، يعني تعلّمت رقصتها من كتر إعجابي بيها وحبّي لها”.

وتلقت نبيلة تعليقاً من أحد متابعيها، تحدث فيه عن تجاهل الفنانين لزملائهم الذين غابت عنهم الأضواء، وحكى لها أن سامية جمال اعتزلت ثم عادت بسبب الحاجة الى المال، وتعرّضت للانتقادات بسبب وزنها الزائد فقررت الاعتزال مرة أخرى، وطرح عليها سؤالاً: “بتكونوا فين لما زمايلكم بيعانوا ويموتوا بالبطيء؟”.

وردّت عليه نبيلة قائلةً: “قد تكون محقاً في رأيك عن أسماء حدث معها هذا، ولكن الراحلة سامية جمال لم تكن محتاجة كما قلت، ولم تعُد إلى الرقص إلا بسبب رغبة بحب الأضواء وأعتقد أنها سرعان ما راجعت نفسها وابتعدت من جديد، أما عن شكلها وجسمها فغير صحيح أن شكل جسمها أو وزنها كان منفراً”.