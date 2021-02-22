دينا تعلن تعافيها من كورونا وهذه نصيحتها للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الراقصة والممثلة دينا، تعافيها من فيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين من الإصابة، وبقائها في العزل المنزلي.

ونشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورة وكتبت معلقة عليها: “الحمد لله دائماً وأبداً بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا، الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصلش أي مضاعفات”.

وتابعت: “بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جداً في فترة العزل، وبشكر جدا دكتوري على رعايته ليا طوال فترة مرضي من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض بحبكم”.

وكانت دينا قد أعلنت إصابتها بكورونا مؤخراً، بعد ظهور الأعراض عليها مما دفعها لإجراء عدد من التحاليل التي جاءت نتيجتها سلبية، ولكن طبيبها طالبها بإجراء أشعة مقطعية على الصدر التي أثبتت إصابتها بكورونا، وهنا قررت عمل مسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية.

جدير بالذكر أن آخر عمل شاركت به دينا كان مسلسل “سكن البنات”، من بطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنذر رياحنة، وعايدة رياض، وحجاج عبدالعظيم، وألفت عمر، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي، ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات.