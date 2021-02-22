بالصور – هكذا لبّى تامر حسني أمنية طفلة مريضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: مازال النجم تامر حسني يقدم لفتاته الإنسانية التي يلبي فيها طلبات الأطفال المرضى الذين يرغبون في التصوير معه، حيث لبى طلب طفلة مريضة أرادت رؤيته.

ونشر تامر صور مع الفتاة التي طلبت أن تراه وتلتقط معه الصور، ليحقق لها السعادة التي كانت تتمناها.

من ناحية أخرى، حققت أغنية “قولني كلام” للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين علي طرحها بقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

وكان تامر قد أحيا حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت الشهر الماضي بمصر بأغنية جديدة “ارفع إيدك”.

وحققت الأغنية في أول يوم، وهي الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسني على “يوتيوب”.