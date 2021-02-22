بعد إصابته بكورونا.. شقيقة أحمد مكي تكشف تفاصيل حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أصيب الممثل المصري أحمد مكي، أمس الأحد، بفيروس كورونا، وفور تداول هذه الأخبار، أثيرت ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الممتزجة بمشاعر القلق.

وفي أوّل تعليق على إصابته بكورونا قالت شقيقة أحمد مكي الفنانة المصرية إيناس مكي: “الحمد لله على كل شيء، بالفعل جاءت نتيجة التحليل أمس الأول إيجابي كورونا”، مشيرة إلى أنّ “مكي يخضع حالياً للعزل المنزلي، ويتلقى بروتوكول العلاج الموصى به من وزارة الصحة، وأتمنى منكم ومن كل جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل له اللهم آمين”.

وكان أحمد مكي، يستكمل تصوير مشاهده فى مسلسل “الاختيار 2″، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، من بطولته هو والنجم كريم عبد العزيز، ولكن بعد إصابته من المقرر أن يتم تأجيل تصوير مشاهده لحين تماثله الشفاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فوجئوا من قبل، بتسريب صورة لأحمد مكي وذلك عبر موقع “فايسبوك”، من كواليس مسلسل “الاختيار 2”.

وظهر مكّي خلال الصورة وهو يرتدي زيّ ضابط شرطة ومعه أسلحة، حيث ترددت أنباء عن تجسيده شخصية ضابط ينضم لتنظيمات إرهابية ويلاحقه الفنان كريم عبدالعزيز.

وطرحت الصورة تساؤلات حول طبيعة الدور والشخصية التي سيظهر من خلالها مكي، حيث سيكون محور الحلقات مع كريم عبدالعزيز.

يتناول مسلسل “الاختيار 2” قصة أحد شهداء الشرطة المصرية ممن ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار بلادهم، ويأتي ذلك بعد نجاح الجزء الأول منه في السباق الرمضاني الماضي، والذي قدم قصة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، الذي توفي في هجمة إرهابية بسيناء وجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.