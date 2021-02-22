هنا شيحة تحتفل بميلاد شقيقتها حلا.. وهذا دلعها لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة هنا شيحة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور جمعتها بشقيقتها حلا في مراحل عمرية مختلفة احتفالاً بيوم ميلادها الذي يوافق اليوم 23 شباط (فبراير).

وعلقت النجمة المصرية على الصور برسالة من القلب قالت فيها: “حلولا نصفي الآخر، أختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد.. كل سنة وأنتي طيبة يا حلا يا أحلى روح في الكون.. ولدت في عيد زواج أمي وأبي .. 23 فبراير عيد ميلاد الحلا.. أنتي أحلى ما في حياتي.. بحبك يا حلا”.

يذكر أن هنا شيحة، شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت. في حين شاركت حلا في مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا وعرض أيضاً في رمضان الماضي.