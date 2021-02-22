ذكريات معالي المستشار تركي آل الشيخ مع أغاني طلال مداح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استعاد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ ذكرياته مع أغاني طلال مداح.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ متابعينه على تويتر مقطعاً قديماً جداً من الزمن الجميل للفنان طلال مداح، وعنون تغريدته بجملة “أسطورة من بلدي”.

وبعد انتشار تغريدة معالي المستشار، نشر الناقد الفني محمد سلامة تسجيلاً قديماً لهذه الأغنية، وذكر أن تسجيلها تم في بيروت قبل 60 عاماً.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال معالي المستشار تركي آل الشيخ الفنية كانت أغنيتين من ألحانه، الأغنية الأولى بعنوان “الفرقة” وقدّمتها الفنانة الإماراتية أحلام في ألبومها الجديد “فدوة عيونك” من ألحان نواف عبدالله وتوزيع عدنان عبدالله والأغنية الثانية بعنوان “الفرق الكبير” من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.