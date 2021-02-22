فن ومشاهير

غنّت لبيروت.. لارا بو عبدو موهبة لبنانية جديدة في The Voice فرنسا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نجحت الشابة اللبنانية الموهوبة لارا بو عبدو، التي لا يتجاوز عمرها الستّة عشر سنة، بخطف قلوب لجنة تحكيم برنامج The Voice بنسخته الفرنسية خلال مرورها الأول على خشبة المسرح ليل أمس السبت عبر شاشة TF1.

وقدّمت لارا بو عبدو أغنية “لبيروت” لسفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز، فأعجبت بها الفنانة الفرنسية أمال بانت فاستدرات لها، قبل أن يُقرّر النجم الفرنسي فلوران باني أن يستدير بدوره في اللحظات الأخيرة.

واختارت لارا الانضمام إلى فريق أمال بانت، وعن أدائها، كشفت خلال البرنامج أنها المرّة الأولى التي تُغني باللغة العربية وليس باللغتين الفرنسية والإنكليزية، وذلك إجلالاً لوطنها الأم لبنان.

شاهدوا مرور لارا بو عبدو في برنامج The Voice فرنسا

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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