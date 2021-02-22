العثور على رسائل للأميرة ديانا قبل وفاتها.. وبيعها بهذا السعر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكّدت صحيفة ديلي مايل البريطانية خبر بيع ثلاث رسائل مكتوبة بخط يد الأميرة ديانا، الّتي سيتم بيعها في مزاد علني في كورنوول في 18 آذار، بسعر يتراوح بين 800 و1500 جنيه استرليني.

واتّضح أن هذه الرسائل موجهة إلى أصدقائها المقربين الّذين ساعدوها أثناء انفصالها عن الأمير تشارلز. وتسلط هذه الرسائل الضوء على الأهمية التي أولتها الأميرة لأصدقائها، وبخاصة الرسالة التي أرسلتها إلى لوسيا فيليسيا دي ليما، زوجة السفير البرازيلي في المملكة المتحدة، الّتي كان لها تأثير كبير في حياتها، في حين وصفتها بعد لقائهما الأول في نيسان 1991 بأنّها “امرأة رائعة”.

أما الرسالة الثانية فكتبتها الأميرة في أيار 1992، وكانت موجهة إلى صديقها روجر برامبل، العميد السابق لوستمنستر، تحدثت فيها عن وجبات الغداء الفاخرة والشمبانيا التي اعتادا الاستمتاع بها.

وكُتبت الرسالة الثالثة إلى الأميرين ويليام وهاري، بعدما اصطحبتهما معها لتناول الغداء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر، اللذين بدورهما تلقيا وسام الصليب الجنوبي من الأمير ويليام في تشرين الأول 1993.