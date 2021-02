شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS فى صدارة قائمة النجوم الأكثر شهرة على "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية الفريق الكورى الشهير BTS بشكل ملحوظ وذلك يرجع الى قدرة أعضاء الفريق على اختيار أعمالهم الغنائية إضافة الى وقت طرحها، كذلك تعد طريقة تعامل أعضاء الفريق مع المعجبين والتواصل معهم باستمرار أمر ضرورى وهام للغاية جعلهم دائما محط تركيز للملايين من شتى انحاء العالم ما جعل أعمالهم الغنائية الأكثر تداول على الـ SOCIAL MEDIA.

وتصدرت الفرقة الكورية الشهيرة BTS قائمة Twitter لأكثر الفنانين شهرة بعالم الموسيقى "Most Twitter About Musicians" للعام الرابع على التوالى، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "إم أن أى".



BTS

وكشف الاستطلاع الجديد أن فريق BTS كان رقم واحد فى التغريد عن الموسيقيين فى الولايات المتحدة، متفوقا على عدد كبير من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم منهم كانى ويست وبيونسيه ودريك فى عام 2020.

فى حين ذكرت "People Magazine" أن أغانى فريق BTS الناجحة مثل "Dynamite" و "ON" و "Black Swan" و "Life Goes On" كانت أكثر الأغانى تغريدا على Twitter.