شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: ربنا يعيد الأيام السعيدة ونلتقى أحبابنا بدون خوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب اللبنانى راغب علامة، عن اشتياقه لحفلاته ولقاء الجمهور والأيام السعيدة، فى إشارة إلى الأيام التى سبقت فترة تفشى وباء كورونا فى العالم أجمع، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام قريباً، والالتقاء بالأحباب واحتضانهم وتقبيلهم بدون خوف.



راغب علامة فى إحدى حفلاته قبل كورونا

ونشر علامة، صورة قديمة من إحدى حفلاته، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "اشتقنا للأيام السعيدة، أيام الأمان والفرح والطمأنينة، اللهم ترجّع هذه الأيام قريباً ونلتقى بأحبابنا ونضمّهم إلى صدورنا ونقبّلهم من دون خوف".



راغب علامة

ويواصل النجم اللبنانى راغب علامة، تحضيراته لأغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "ألف إحساس"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان علاء الراوى، من المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد مؤلف الأغنية إيهاب عبد العظيم لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى، يحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى دار أوبرا دبى، يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان جان مارى رياش، إخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.