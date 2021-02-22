شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات محمد هنيدي فى برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد هنيدى ضيفاً فى برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع عبر قناة On، ومن خلال تصريحاته أصبح النجم الكوميدى تريند على مواقع البحث فى جوجل، ومن أبرز تصريحاته:

- تعرفت على ألفنان الراحل علاء ولى الدين أولاً فى المعهد العالى للفنون المسرحي ثم تعرفت على أشرف عبد الباقى لاحقا فى الإسكندرية.

- كنا نجتمع سوياً كل ليلة فى مركب نيلية وكان صاحبها يدعى "عم أحمد"، وكان أشرف عبد الباقى الوحيد الذى معه سيارة، فكان يأخذنا ونذهب لأى مكان ولكن السهرة الأساسية هى مركب فى النيل.

- أثناء دراسة ثانوية رياضية داخلية في ستاد القاهرة وتحديدا قبل مباراة الأهلي والاتحاد بيوم، كنت متواجدا باستاد القاهرة ومعى اثنين من أصدقائى وافتعلت مشكلة أنا وزملائى ليقوم المسئول عنا بحبسنا يوم الخميس داخل الاستاد.

-قررت الاستحمام داخل أرض ملعب الاستاد وقمت بفتح النافورة ولكنى لم أتمكن من غلقها.

- شعرت بالفشل بسبب رد فعل الجمهور على أدائى في أحدى أدوارى على المسرح حينما كنت أقدم دور جاد باللغة العربية الفصحى، فى مسرحية ألبير كامى واجتهدت فى حفظه ولكن الجمهور كان يضحك عندما أتكلم فشعرت بالفشل.

- جدى ترك لى ورث "صديري وعصاية" كذكرى منه، وانفعلت وقتها وألقيت المتعلقات على الأرض وقلت: "إيه الورث ده".

- هربت من المدرسة وأنا فى الصف الأول الثانوى، وذهبت أنا وأصحابى نشاهد فيلما للفنانة ماجدة فى السينما وتفاجأنا فى منتصف الفيلم بتوقفه وإذا بمدير السينما ومدير المدرسة فى قاعة العرض ويومها عاقبنا بأسبوعين رفد من المدرسة.

- أكثر الشخصيات التى أثرت في "عم أحمد الفكهانى"، والذى قال عنه هنيدى : "فرح لى كأنى أحد أبنائه حين عملت بالتمثيل.

من تصريحات هنيدى خلال لقائه مع أمير كرارة فى سهرانين:"تهت كثيرا فى إمبابة، منذ زمن كان كل الذى يحيط بإمبابة عبارة عن قرى وإذا وجدت فرح من إمبابة أسير وراءه إلى أن أجد نفسي فى مكان لا أعرفه، فأبكى حتى يقوم الحضور بالبحث عن أهلى".

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه البطولة كل من: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.