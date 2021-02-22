نجلاء بدر تسقط في فخ كورونا: "أنا كوفيد- 19"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث قالت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "أنا كوفيد- 19.. ربنا يستر".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نجلاء بدر أجرت مسحة طبية بعد فقدها حاسة الشم والتذوق للتأكد من إصابتها بكوفيد-19.



وحصلت نجلاء بدر على إجازة صحية من تصوير مشاهدها داخل مسلسلي "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي ومسلسل "بين السما والأرض"، من أجل الالتزام بالعزل المنزلي والخضوع للبروتوكول العلاجي، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وكان آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وهيدي كريم ومحمد الشرنوبي.