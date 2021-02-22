شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي لمطرب الراب شاهين: "تعبت كتير عشان تعمل اسم وسط المجال اللى بتحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد هنيدي، رسالة دعم إلى مطرب الراب الشاب أحمد شاهين، مؤكدا أنه مثل نجوم جيله الذين تعبوا حتى عملوا اسما لأنفسهم، قائلا له: "حتى لو سنك صغير فانت تعبت كتير عشان تعمل اسم وسط المجال اللى بتحبه".



محمد هنيدي

ونشر محمد هنيدي، عبر ستورى حسابه على انستجرام، جزء من فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" وهو يرقص على أغنية شاهين الأخيرة "ما علينا"، علق عليها: "ما علينا ننسى ونرقص ماكرينا.. مفيش شغف"، مشيرا إلى شاهين، الذى رد عليه قائلا: "أول مرة أدخل سينما فى حياتى وأنا عيل صغير كان فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، دلوقتى وأنا بشوف الاستورى دى مع الذكريات اللى رجعتلى جسمى قشعر وبعرق وبعيط وبضحك فى نفس الوقت".

ليعود هنيدى، ويوجه رسالة دعم وإعجاب بأغانى مطرب الراب، قائلا أيضا عبر ستورى انستجرام: "شاهين.. أنت من الشباب اللى زى جيلنا، اللى تعبوا عشان يعملوا اسم، حتى لو سنك صغير فانت تعبت كتير عشان تعمل اسم وسط المجال اللى بتحبه، وحطيت شغفك وتركيزك وحياتك فيه".



مطرب الراب شاهين

ودائما ما يحرص الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، على ممازحة جمهوره بشكل مستمر، والتفاعل معهم عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، كما يحب مشاركتهم فى تفاصيل يومه وأعماله الفنية، وهو ما وسع كثيرا من تواجده وقاعدته عبر مواقع التواصل.

وفى منشور ساخر، ركب هنيدى وجهه على صورة لبعض الشباب ويبدو أنهم يرقصون، وعلق عليها مازحا :"من النهارده مافيش راب.. أنا الراب، هنيدى جاى يا ساحة.. ودعوا عيشتكوا المرتاحة"، وذلك بعد قيامه بالإعلان مؤخرا لإحدى المنتجات وأدائه الإعلان على طريق أغانى الراب.