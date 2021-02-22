شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تؤازر المخرج رائد لبيب: ربنا يشفيك وتعدى المحنة بصبر وإيمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقى، على دعم ومساندة المخرج الكبير رائد لبيب، الذى أعلن مؤخرا عن إصابته بالسرطان، مؤكدة أنه من أطيب الناس احتراما وأخلاقا وموهبة، متمنية له الشفاء العاجل وأن تمر هذه لمحنة بصبر وإيمان وقوة بإذن الله.



رانيا شوقى مع رائد لبيب وفتحى عبد الوهاب

ونشرت رانيا، صورة مع المخرج رائد لبيب، والفنان فتحى عبد الوهاب، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "المخرج الكبير رائد لبيب، من أطيب الناس احترام وأخلاق ووفاء وموهبة إنسان بمعنى الكلمة، بعتبره أخويا الكبير من حبه لأبويا وتعامله معانا كأسرة فريد شوقى، بمنتهى الحب والجدعنة، من أنجح الاعمال اللى عملتها معاه عائلة مجنونة جدا للمؤلف أحمد عوض، مسلسل مازال عايش مع الناس".

وأضافت رانيا: "أعمال المخرج رائد لبيب متنوعة منهم هند والدكتور نعمان وليت الشباب يعود يوما وصرخة أنثى والكاميرا الخفية وحسين على الهوا وغيره كتير من مسلسلات وبرامج كوميدية، يارب على قد ما أسعدت الناس بموهبتك وطيبت خواطر ناس، ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة من المرض اللعين ويعافيك وتعدى المحنة بصبر وإيمان وقوة بإذن الله يا أخى الكبير الطيب وترجع تمتعنا بأعمالك، ربنا يبارك فى عمرك وصحتك يارب".



رانيا شوقى ورائد لبيب

وكان المخرج رائد لبيب، أعلن مؤخرا عن إصابته بمرض السرطان، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا جالى سرطان".

واتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامى الكوميدى الساخر، بدأ مسيرته الفنية فى أواخر السبعينات من خلال مشاركته كمخرج مساعد فى العديد من الأعمال منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، بينما كانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله، من أبرزها "هند والدكتور نعمان" و"نص أنا نص هو".

ومن المسلسلات التى أخرجها "أحلام البنات لمصطفى فهمى، عائلة مجنونة جدا لفتحى عبد الوهاب ورانيا فريد شوقى، صرخة أنثى للفنانة داليا البحيرى، المخبر الخاص لمحيى إسماعيل، أحلام نبيلة لهالة صدقى، نعتذر عن هذا الحلم والأستاذ بلبل وحرمه".