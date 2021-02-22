شكرا لقرائتكم خبر عن صور حصرية للسقا ومى عمر بشخصياتهما فى كواليس "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورًا جديدة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" للنجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتضمن الصور مشاهد تجمع بين مى عمر والسقا بشخصياتهم الصعيدية فى أحداث المسلسل، ويتناول العمل فى إطار درامى اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدى المصرى، ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير للبدء فى عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل للانتهاء من عدد كبير من المشاهد.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.