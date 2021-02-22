فريدة سيف النصر تستعيد ذكريات أول جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة فريدة الصورة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، صورة لأول جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت: "دي أنا من 40 شهر.. عدوهالي أول تصوير فوتوغرافيا ليا بعد ما كسبت مع مجلة السينما والناس الله يرحمه عبدالمنعم سعد، معكم ملكة جمال الصيف والمكافآت أعمال فنية، لجنة التحكيم، فريد شوقي وحسين فهمي وجورج سيدهم ونيللي وصفية العمري وسمير صبري، شفتم مين".

أضافت: "وبعدها أول مسرحية بطولة مع جورج وسمير والانطلاقة خطوة بخطوة، ولنا حديث آخر.. وغلاوتكم كنتم تعدوني عظمة عظمة شفافة في الشمس 54 كيلو زائد 16 سنة ثانوية عامة القومية أيام، بس شيك طول عمري من غير رصيد أهو جيلنا لا تجميل ولاغيره كله بتاع ربنا.. وهو في أجمل منه ولا من صنعه يعمل فيا ما بداله بقي راضيين هاحط لكم صورة من موسى كمان شوية".

وكان آخر ظهور للفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، ورياض الخولي، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.