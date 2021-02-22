بالصور: مشهد مؤثر… كلب يراقب صديقه داخل غرفة العمليات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 52 دقيقة

بقي كلب مخلص بجانب صديقه المصاب طوال الليل عند الطبيب البيطري ورفض تركه على طاولة العمليات وحيدا.

شوهد الكلب لأول مرة وهو يعتني بصديقه الذي دهسته سيارة على طريق رئيسي في وسط مدينة إجواتو، في البرازيل يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة ” dailystar” البريطانية.

​ورصد المواطنون صديق الكلب الذي استلقى إلى جانب صديقه المصاب ليلة كاملة ورفض مغادرة المكان وقدم العناية له حتى الصباح، بحسب الموقع.

واتصل المواطنون بأجهزة الإنقاذ، ووصلوا صباح اليوم التالي إلى المكان، وقالت الممرضة، مارينا أسونكاو: “لم نتمكن من الذهاب إلى الموقع بعد ظهر يوم الأحد لأنه لم يكن لدينا أطباء بيطريون متاحون، لكننا تلقينا صباح يوم الاثنين أنباء تفيد بوجودهما في نفس المكان” وتوجهنا لإنقاذ الكلب.