"عائلة كرودز: عهد جديد" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حافظ فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرودز: عهد جديد" على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 1.7 مليون دولار من 1913 دار عرض في العطلة الأسبوعية، وبدأ عرضه بدور السينما في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشارك في الأداء الصوتي للفيلم نيكولاس كيدج وإيما ستون وريان رينولدز، وأخرج الفيلم جويل كراوفورد.





وجاء في المركز الثاني فيلم "التفاصيل الصغيرة" (ذا ليتل ثينجز) محققا 1.2 مليون دولار.

شارك في بطولة الفيلم دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم وكتب السيناريو جون لي هانكوك.

وجاء في المركز الثالث فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (جوديز آند ذا بلاك ميساياه) بإيرادات بلغت 905 آلاف دولار.

والفيلم من إخراج شاكا كينج وبطولة دانيل كالويا ولاكيث ستانفيلد وجيسي بليمونس.





أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) الذي سجل إيرادات بلغت 805 آلاف دولار.

وشارك في بطولة الفيلم جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، وأخرجت الفيلم باتي جنكينز.

وحافظ فيلم "الرامي" (ذا ماركسمان) على المركز الخامس مسجلا 775 ألف دولار.

والفيلم بطولة الممثل ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز ومن إخراج روبرت لورينز.



