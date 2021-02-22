شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الكبار فى موسم عيد الفطر السينمائى.. أبرزهم هنيدى والسقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن موسم عيد الفطر السينمائى سوف يشهد عودة الكبار للشاشة الكبيرة بعد غياب طويل والمنافسة على من يفوز بكعكة الإيرادات.

ومن النجوم الذين سوف يطرحون أفلامهم في هذا الموسم النجم محمد هنيدى حيث أعلنت الجهة المنتجه لفيلمه "النمس والأنس" طرحه بموسم عيد الفطر.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، سليمان عيد و عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وكذلك سوف تقوم الشركة المنتجة لفيلم العنكبوت بطولة النجم احمد السقا بطرحه بموسم عيد الفطر أيضًا

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن الأفلام التى من المتوقع تدخل دائرة المنافسة في هذا الموسم فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى حيث إن الفيلم جاهز للعرض منذ فترة طويلة بعد انتهاء المخرجة سارة وفيق من مرحلة المونتاج.

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وآخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.