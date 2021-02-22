شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتعاون مع الموزع أكرم عادل فى أغنية "سنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم هانى شاكر في أغنية جديدة تحمل إسم "سنين" مع الموزع أكرم عادل والأغنية من ألحان حسين محمود ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقال موزع الأغنية أكرم عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه سعيد بالتعاون مع صوت قوى ومميز بحجم هانى شاكر، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها، حيث يقدمها هانى شاكر بشكل جديد ومختلف تماما عن أعماله السابقة.





من جانب آخر كشف الموزع أكرم عادل عن تفاصيل أغنية "حبيتو" الذى طرحها المطرب سامو زين مؤخرا بمناسبة احتفالات عيد الحب، وخاض بها الكتابة لأول مرة قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه كان من المفترض كتابتها لخطيبته ولكن لم يحدث نصيب بينهما، وتحدث معه ساموزين قبل عيد الحب بفترة عن أغنية يبحث عنها وقدمها له الأمر الذى أعجب بها على الفور.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل طرحها المطرب ساموزين بمناسبة احتفلات عيد الحب، وحققت أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وقال أمير الغناء العربى هانى شاكر مؤخرا لـ الخليج 365 إنه سعيد بتجربة كليب "بقالى كتير" و"شكرا" مع كارول سماحة، مؤكدا أن تلك التجربة هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى، وقدمت بشكل جديد ومختلفة.

وأضاف هانى شاكر أنه يحب المخرجة بتول عرفة بشكل شخصى، وأنها استطاعت أن تخرج منه ومن كارول سماحة أداء تمثيلى رائع وقدمت حدوتة رائعة، مشيرا إلى أنه وافق بدون تردد على المشاركة فى التجربة، خاصة أن كارول سماحة مطربة وممثلة هائلة.