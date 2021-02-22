قصة ضابط يهودي أسلم لأجل الزواج من تحية كاريوكا وقُتل في حرب فيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد أيقونة الرقص الشرقي النجمة تحية كاريوكا، إذ أنها من مواليد 22 فبراير العام 1915.

وتزوجت كاريوكا 17 مرة، حسب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في لقاء جمعها بالناقد طارق الشناوي والإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة cbc أكتوبر 2017.

وفسرت الجداوي، أسباب تعدد زيجات خالتها تحية كاريوكا، بالقول إنها "مكنتش لعبية، وكانت لما بتحب بتحب أوي، وكانت بتنصهر تماما مع اللي تحبه".

وقالت الجداوي، إنه من بين أزواج تحية كاريوكا: أنطوان عيسى ابن أخت بديعة مصابني والذي أسلم من أجل الزواج منها، مصطفى جعفر صاحب سينمات أوبرا وقصر النيل، محمد سلطان باشا، الضابط الأمريكي ليفي، فطين عبد الوهاب، أحمد سالم، الطيار حسين عاطف الخاص بالملك فاروق، رشدي أباظة، عبد المنعم الخادم، مصطفى كمال صدقي، الطبيب حسن حسني، محرم فؤاد، وعبد السلام محمد وغيرهم.

وأكدت الجداوي أن الضابط الأمريكي "ليفي" كان يهودي الديانة وأسلم لأجل الزواج من تحية كاريوكا.

وعن قصتهما معا؛ قالت الجداوي: "عرفوا بعض لما سمعته بيقول كلمة عن مصر فضربته بفندق شبرد القديم، ولما ضربته أعجب بها وأسلم واتجوزها".

وأضاف طارق الشناوي قائلا: "بعد ما اتجوزوا خدها وراح هوليوود عشان يعملوا أفلام، ولأنه أسلم مشتغلش في هوليوود، لو كان فضل يهودي كان شغلوه، وبعد ما مرّ زمن مات في حرب فيتنام".

وتوفيت تحية كاريوكا في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.