آخر صيحات كورونا.. كمامة خاصة للمشروبات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 08:45 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد أن أصبحت المامة جزءاص أساسيا قي حياتنا ، وفي محاولة للتعايش بشكل طبيعي مع كورونا، ابتكر إيطالي “كمامة المشروبات” من خلال تصميمه لجهاز صغير يسمح بتناول مشروبك دون خلع القناع.

جاء الابتكار على يد رجل الأعمال الإيطالي الشاب ماتيو بوتين، 23 عاماً، من ميلانو، وهو عبارة عن صمام صغير يتم تثبيته على القناع الواقي من كورونا، وأطلق عليه “الحيلة الآمنة”.

ويسمح غطاء الكمامة بوضعه بشكل صحيح على القناع باستخدام “ماصة” لشرب الماء أو أي مشروب آخر، وفقاً لموقع “milanotoday” الإيطالي.



يتميز الجهاز الصغير بإمكانية تفكيكه وإعادة وضعه وتثبيته على أي نوع أو شكل من الكمامات، في اختراع لن ينال إعجاب الشباب فقط، بل أيضاً المسنين، لتناول المشروبات بأمان خارج المنزل، في فكرة أصلية لجعل الحياة أسهل في هذه الأوقات الصعبة.

جاءت فكرة الصمام لـ”بوتين” من الكاتب الأمريكي هيرنست همنجواي، عندما قال “الآن ليس الوقت المناسب للتفكير فيما ليس لديك، فكر فيما يمكنك فعله بما هو موجود”.

وتعليقاً على اختراعه، قال “بوتين”: “في هذه الفترة الخطرة من الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، اعتقدت أن هناك حاجة إلى شيء ما يمكن أن يكون هو الحل وهو السماح لك بالشرب بأمان دون إزالة الكمامة”.

ويمكن الحصول على المنتج في عبوات مزدوجة، معروضة للبيع على موقع أمازون مقابل ما يزيد عن 12 يورو قليلاً.