شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع خالد زكى فى عيد ميلاده بكمال الشناوى وسعيد عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالد زكي واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية، حيث استطاع بفضل موهبته أن يكتسب شعبية كبيرة منذ ظهوره الأول على الساحة، واحتفالاً اليوم بعيد ميلاده ننشر واحدة من صوره النادرة التي تجمعه بعدد من أهم النجوم.

ظهر خالد زكي بكامل أناقته في الصورة وهو بصحبة النجم كمال الشناوي وسعيد عبدالغني وتقف بجانبهم النجمة تيسير فهمي وذلك بإحدى المهرجانات السينمائية الكبرى.

يذكر أن خالد زكي حاصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ، وقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التى تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.

من الأعمال التليفزيونية التي قدمها خالد زكي ولاقت نجاحا كبيرا كل من "هوانم جاردن سيتي" و"بدارة" و"الطراق" و"الشهد والدموع" و"صاحب السعادة"، وغيرهم.