شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن الفنانة اللبنانية كارمن لبس فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية كارمن لبس بعيد ميلادها فهى من مواليد 22 فبراير 1963، شاركت كارمن لبس في بطولة العديد من المسلسلات منها "الزيبق وسرايا عابدين والعشق الحرام والإخوة"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها "معارك حب وزوزو".

وفى يوم ميلادها نرصد معلومات لا يعرفها كثير من جمهورها عنها:

- هربت كارمن من عائلتها وتزوجت في سن صغيرة، وأنجبت طفلا، وانفصلت عن زوجها واندمجت فى عالم الفن، وعاشت قصة حب لمدة 15 عامًا مع زياد الرحباني، ولكنها انفصلت عنه لعدم شعورها بالاستقرار معه.

- مازالت تبحث كارمن لبس عن الرجل الذي تشعر بأنه سند لها في الحياة، وليس لديها مانع فى أن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.

- كارمن لبس تعتبر ابنها شقيقها لأنها أنجبته في سن صغيرة وقالت فى تصريحات سابقه لها إنه لا يتدخل في اختياراتها الفنية على الإطلاق.

- تعلمت اصول التمثيل على أيدي زياد الرحباني صاحب مدرسة التمثيل المعتمد على الأداء الطبيعي.

- تتميز كارمن لبس بالجرأة فى تصريحاتها دائمًا وبالأدوار التى تقدمها فى أى عمل فنى.

يذكر أن اللبنانية كارمن لبس انتقدت حصر الممثلات اللواتي تبلغن من العمر فوق الخمسين بأدوار الأم، في حين تقدرن على أن تلعبن عدة ادوار أخرى، حيث كشفت عن عمرها مؤكدة أنها تبلغ حاليًا 57 عامًا ولكنها ستظل تحارب.