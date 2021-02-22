بعد إصابته بالسرطان.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة للمخرج رائد لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على توجيه رسالة للمخرج رائد لبيب، متمنية الشفاء العاجل له بعد إصابته بمرض السرطان.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها على إنستجرام: "المخرج الكبير رائد لبيب من أطيب الناس إحترام و أخلاق ووفاء وموهبة.. إنسان بمعنى الكلمة بعتبره أخويا الكبير من حبه لأبويا، وتعامله معانا كأسرة فريد شوقي بمنتهى الحب و الجدعنة".

وتابعت : "من أنجح الأعمال اللي عملتها معاه عائلة مجنونة جدا للمؤلف أحمد عوض، مسلسل مازال عايش مع الناس.. أعمال المخرج رائد لبيب متنوعة منهم هند و الدكتور نعمان و ليت الشباب يعود يوما وصرخة أنثى و الكاميرا الخفية وحسين علي الهوا وغيره كتير من مسلسلات و برامج كوميدية".

وأضافت :" يا رب على قد ما أسعدت الناس بموهبتك و طيبت خواطر ناس.. ربنا يشفيك و يقومك بالسلامة من المرض اللعين ويعافيك و تعدي المحنة بصبر و ايمان و قوة بأذن الله يا أخي الكبير الطيب وترجع تمتعنا بأعمالك ربنا يبارك في عمرك و صحتك يارب ".

يذكر أن المخرج رائد لبيب، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن إصابته بمرض السرطان، وعلق :"أنا جالي سرطان".