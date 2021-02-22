شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تبدأ تصوير مسلسل "ولاد ناس" مع ماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة وفاء صادق لقائمة أبطال مسلسل ماجد الكدوانى الجديد "ولاد ناس"، الذى كان يحمل اسم "موضوع عائلى"، حيث بدأت تصوير مشاهدها أمس السبت فى ديكور مستشفى مع بطل العمل، والعمل ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم تحديدها فيما بعد.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة النجم ماجد الكدواني ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى سامح جمال وهو من إنتاج أحمد الجناينى، كما يظهر مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف فى العمل.

كان أخر ظهور للفنانة وفاء صادق فى مسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.