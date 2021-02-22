شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تنتهى من تسجيل أغنية "مقلوبة حياتى" بتوقيع محمد حامد ومدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة شذى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مقلوبة حياتى" من كلمات أحمد الجندى وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج محمد حامد في ثانى تعاون يجمع بينه وبين شذى بعد نجاح أغنية "أجمل أوقات" التي طرحتها في موسم عيد الحب قبل الماضى وحققت نسب مشاهدات عالية.





وقال المنتج محمد حامد في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أغنية "مقلوبة حياتى" تأتى ضمن مينى ألبوم المطربة شذى المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيي وأيمن بهجت قمر وتومًا وجلال حمداوي وتميم وأحمد عبد السلام.





وطرحت المطربة شذى منذ فترة أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب قبل الماضى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند. الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قررت شذى ومعها القائمون على الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى بـ"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغانى "الرومانسية".





وتم تصوير الأغنية على طريقة الـ"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستانا أحمر حتى يتناسب مع أجواء "عيد الحب" وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذي .