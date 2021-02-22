شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع مارلين مانسون للتحقيق بسبب العنف المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة طويلة من الاتهامات المخيفة الموجهة لنجم الموسيقى الشهير مارلين مانسون، يتصدر النجم الشهير من جديد المواقع الشهيرة مثل "ديلى ميل" و"جارديان" وذلك بعد أن أكدت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن مارلين مانسون يخضع للتحقيق بسبب العنف المنزلى يتعلق بحوادث مزعومة منذ حوالى عقد من الزمن كشفت عنها عدد من النساء خلال الفترة الماضية.

وجاء فى بيان: "يحقق مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس ومكتب الضحايا الخاص فى مزاعم العنف المنزلى التى تورط فيها السيد بريان وارنر المعروف أيضا باسم "مارلين مانسون" الذى يعمل فى صناعة الموسيقى، وقد وقعت الحوادث بين عامى 2009 و2011 عندما كان مانسون يعيش فى مدينة ويست هوليود."

وجاءت التحقيقات بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اتهام الممثلة إيفان راشيل وود علانية لخطيبها السابق مارلين مانسون بالاعتداء الجنسى والجسدى عليها، زاعمة أنها "تم التلاعب بها للخضوع" أثناء علاقتهما.

يذكر أن تونى سيولا مدير اعمال مارلين مانسون انهى تعامله مع النجم الشهير، فقد افترقا بعد أن عملا معا لمدة 25 عامًا، وجاءت هذه الخطوة بعد مزاعم الإساءة إلى المغنى من قبل عدة نساء، ففى وقت عملهم معا، وقف سيولا إلى جانب مانسون وكانت تسعى دائما لدعمه، وللتصدى الى العديد من الخلافات والمشاكل التى واجهها مانسون، بما فى ذلك دعاوى قضائية متعددة.

وجاء قرار سيولا بالانفصال عن مانسون بعد أن اتُهم المغنى الشهير بسوء المعاملة من قبل خطيبته السابقة النجم ايفان راشيل وود فى وقت سابق من هذا الشهر، إضافة الى سلسلة كبيرة من النجوم والمشاهير الذين بدأوا فى سرد مشاكلهم مع مارلين مانسون وحكاياتهم المؤلمة.