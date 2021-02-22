شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان ينضم لأبطال مسلسل "ولاد ناس" مع ماجد الكداونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد سليمان إلى قائمة أبطال مسلسل "ولاد ناس"، للنجم ماجد الكداونى، الذى ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم تحديدها فيما بعد، حيث بدأ سليمان مشاهده الأولى أمس الجمعة فى ديكور مستشفى وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان ماجد الكدوانى، حيث يجسد دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة النجم ماجد الكدواني ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى سامح جمال وهو من إنتاج أحمد الجناينى، كما يظهر مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف فى العمل.

يذكر أن أخر أعمال محمد سليمان فى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين إخراج إبراهيم فخر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، ومى سليم، وصفاء الطوخى وولاء الشريف ومحمد على رزق وأخرون من النجوم.

ودارت أحداثه حول "مسك" مى عز الدين وهى فتاة فقيرة، تقع في حب رجل الأعمال حازم، ثم يغدر بها ويتركها. فتمر سنوات وتُصبح غنية، فتعود للانتقام منه ومن عائلته الذين تسببوا في تدمير حياتها.