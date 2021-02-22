شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من مسلسل جمال سليمان وسهر الصايغ "الطاووس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم جمال سليمان يقوم بتصوير أحداث مسلسله الجديد "الطاووس" الذى سيظهر من خلاله في موسم رمضان المقبل و"الخليج 365" ينشر الصور الأولى من بعض مشاهد المسلسل الذى تشارك في بطولته النجمة سهر الصايغ.

جمال سليمان اثناء التصوير

يذكر أن النجم جمال سليمان قد انتهى من تصوير 4 أسابيع فى مسلسله الجديد "الطاووس"، ويواصل التصوير فى أستوديو مصر، وهو الديكور الرئيسي للعمل ومن المقرر أن ينافس به فى موسم شهر رمضان، ويجسد فيه دور محامٍ مخضرم وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى ويقع فى حب الفنانة سهر الصايغ.



سهر الصايغ اثناء التصوير سهر الصايغ اثناء التصوير

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر الأعمال التى شارك فيها جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك"، والجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل "زى الشمس".



جمال سليمان جمال سليمان

كانت بداية انطلاق جمال سليمان فى عام 2006، مع الدراما المصرية عندما لعب دور البطولة بشخصية مندور أبو الدهب في المسلسل "حدائق الشيطان"، وفى عام 2007 شارك في مسلسلين مصريين هما "لحظات حرجة" و"أولاد الليل"، وقدم مسلسل "أفراح إبليس" وحصل على العديد من الجوائز، منها تكريم من الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة.